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В Совете федерации рассказали, как будут повышать пенсионный возраст
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В Совете федерации рассказали, как будут повышать пенсионный возраст 

Авторадио 53 минуты назад
Пенсионный возраст для женщин в России повысят до 60 лет. Такую вероятность не исключила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. По её словам, увеличение будет плавным, процесс планируют растянуть на 10 лет. Об этом пишет РИА Новости. Ранее сегодня стало известно: одно из первых совещаний нового правительства будет посвящено вопросу повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к кабинету министров источники. По их данным, для мужчин повышение составит с 60 до 65-ти, для женщин — с 55 до 60 лет.
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