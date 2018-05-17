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Тюменские мошенники используют OZON для обмана людей
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Тюменские мошенники используют OZON для обмана людей 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Тюменской области появился новый способ мошенничества. Жертв злоумышленники выбирают без разбора. За один день зарегистрировано уже пять фактов обмана. Суммы похищенных денежных средств составляют от нескольких тысяч до миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
На телефон через различные мессенджеры приходит сообщение, замаскированные под информацию от сервисного центра банк. В тексте говорится о списании денежных средств с банковской карты за покупку на сайте OZON. В действительности покупку потерпевшие не совершали. Когда тюменцы звонили по указанному номеру телефона, злоумышленник подтверждал списание денег с банковской карты. Для приостановления операции он просил сообщить персональные данные, логины и пароли из сообщения. С помощью этой информации преступник похищал деньги с карты.
Фото: УМВД по Тюменской области
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