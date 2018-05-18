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RAEX пересмотрело рейтинг РНКО «Платежный Центр» по новой методологии
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RAEX пересмотрело рейтинг РНКО «Платежный Центр» по новой методологии 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности РНКО «Платежный Центр» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruА», по нему установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.
«Изменение рейтинга обусловлено пересмотром агентством подходов к оценке специализации и конкурентных позиций. Несмотря на сильную конкурентную позицию в сегменте денежных переводов и силу бренда в данном сегменте, конкурентные позиции РНКО на федеральном банковском рынке ограничены. Достаточность капитала находится на высоком уровне (Н1.0=51% на 1 апреля 2018 года при регулятивном минимуме 12%), при этом политика по размещению активов не подразумевает инвестирования в активы с повышенным риском обесценения. На 1 апреля 2018 года 59% активов представлены остатками на корсчете и депозитом в Банке России и на 20% средствами в банках с рейтингами на уровне «ruAA-» и выше по шкале RAEX («Эксперт РА»)», — отмечается в релизе.
По данным RAEX, показатели рентабельности находится на очень высоком уровне (ROE по МСФО за 2017 составила 35%, по РСБУ — 32%), при этом финансовый результат находится в высокой зависимости от ставки ЦБ по привлекаемым депозитам (доходы по средствам, размещенным в Банке России, за 2017 год составили около 92% всех процентных доходов РНКО). «Бизнес РНКО характеризуется приемлемой операционной эффективностью (чистые процентные и комиссионные доходы, включая доходы от конвертации валюты по переводам, полностью покрывают административные расходы). Агентство обращает внимание, что бизнес РНКО в значительной мере подвержен операционным и регуляторным рискам ввиду высоких оборотов по переводам, что требует поддержание высокого уровня комплаенса и информационной безопасности», — заключили аналитики.
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