В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 38 (1992)

МОСКВА , 16 мая — ПРАЙМ. В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 38 /1992/.

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4596-У от 2.11.2017 «О порядке выбора Банком России кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий при банкротстве кредитной организации» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51012 от 8.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4764-У от 2.04.2018 «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У „О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50959 от 3.05.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

— указание № 4773-У от 12.04.2018 „О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И „О банковских операциях небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций — центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением“ /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51015 от 8.05.2018, вступает в силу с 1.06.2018/;

— приказ № ОД-1182 от 11.05.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 19.10.2017 № ОД-3025“;

— приказ № ОД-1184 от 11.05.2018 „О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании „Селекта“;

— приказ № ОД-1201 от 14.05.2018 „О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года № ОД-373“.