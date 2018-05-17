Депутаты горсовета Новосибирска раскрыли свои заработки: топ-5 самых богатых

Депутаты Совета депутатов Новосибирска опубликовали сведения о доходах и имуществе — самый большой заработок задекларировал член фракции КПРФ Сергей Кальченко.

Сведения о доходах депутатов горсовета за прошлый год опубликованы сегодня, 17 мая, на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Возглавил топ-5 самых богатых депутатов Сергей Кальченко — зампред комиссии по местному самоуправлению. Его доход за 2017 год достиг 48,5 миллиона рублей. В собственности депутата — квартира площадью 91,7 квадратных метра, Mercedes-Benz G 63 AMG, пять нежилых помещений и одно нежилое здание площадью 2778 квадратных метров. Ещё двумя земельными участками и четырьмя нежилыми помещениями депутат владеет на праве долевой собственности.

Вторым по размеру доходов стал Алексей Джулай . За год он получил 32,1 миллиона рублей, тогда как его супруга — только 120 тысяч. На депутата зарегистрированы жилой дом площадью 585 квадратных метров и доля ещё в одном, две квартиры общей площадью 250 квадратных метров, два помещения и здание площадью 1723 квадратных метра. Также у Джулая в собственности 84 земельных участка: тремя он владеет на праве долевой собственности, остальными — единолично. Кроме того, у депутата есть Mitsubishi Lancer 2006 года выпуска, КАМАЗ и моторная лодка. При этом в 2016 году Алексей Джулай заработал значительно больше — тогда он задекларировал самый высокий доход среди депутатов горсовета.

На третьем месте среди депутатов — Михаил Ансимов , чей доход за прошлый год достиг 25,3 миллиона рублей. У Ансимова в собственности доля в квартире площадью 123 квадратных метра, место на подземной парковке и Volkswagen Touareg. Супруга депутата задекларировала годовой доход в размере 1,3 миллиона рублей.

Четвёртым по размеру доходов оказался председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин с 25 миллионами рублей. У него задекларированы доли в четырёх нежилых помещениях и административно-бытовом здании. Также на правах долевой собственности депутат владеет двумя земельным участками. Его супруга в 2017 году получила доход в размере 11 миллионов рублей.

Замыкает пятёрку лидедеров по доходам зампред комиссии по наказам избирателей Кирилл Покровский с заработком в размере 19,3 миллиона рублей. У него в собственности три земельных участка и половина ещё одного, доля в жилом доме площадью 389 квадратных метров, баня, дачный дом площадью 268,5 квадратных метра, нежилое помещение площадью 41 квадратный метр и доля ещё в одном. Также депутат владеет внедорожником Land Rover Range Rover, гидроциклом и прицепом к легковой машине.

Среди депутатов оказался только один, кто за прошлый год не получил ни рубля, — это Наталья Пинус . При этом её супруг заработал 7,9 миллиона рублей.