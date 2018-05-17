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Пассажиры к июню смогут оплачивать банковской картой проезд в автобусах всех перевозчиков Подмосковья
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Пассажиры к июню смогут оплачивать банковской картой проезд в автобусах всех перевозчиков Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Пассажиры к июню 2018 г. смогут оплачивать проезд банковской картой в автобусах всех перевозчиков Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на его главу Игоря Трескова.
«В настоящее время почти все перевозчики Подмосковья предоставляют возможность пассажирам оплатить проезд банковской картой. К концу текущего месяца к системе подключатся абсолютно все перевозчики. С момента запуска сервиса услугой уже воспользовались более 620 тыс. пассажиров, ежедневно в регионе более 21 тыс. поездок оплачивается банковской картой», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.
В пресс-службе напомнили, что в Московской области завершается внедрение нового сервиса, позволяющего пассажирам общественного транспорта оплачивать проезд банковской картой. С декабря 2017 г. в автобусах Подмосковья появилась возможность оплатить проезд банковской картой. В марте 2018 г. сервис был запущен на всех автобусах подмосковного перевозчика ГУП Московской области «Мострансавто».
«Для оплаты проезда нужно приложить карту к мобильному терминалу, который есть у водителя или кондуктора, назвать начальную и конечную остановку своей поездки. Пин-код для подтверждения транзакции не требуется. При оплате банковской картой стоимость проезда на городских маршрутах дешевле на 30% по сравнению с тарифом, действующем при оплате наличными: 32,92 руб. вместо 48 руб.», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что проект по оплате проезда бесконтактными банковскими картами был запущен по совместной инициативе правительства Московской области, ПАО «Сбербанк» и Мострансавто.
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