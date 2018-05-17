Задекларировал более 15 миллионов рублей: ректор Самарского медуниверситета отчитался о доходах

Топ-менеджеры Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) обнародовали свои доходы за 2017 год.

Ректор вуза Геннадий Котельников задекларировал 15350185 рублей. При этом в собственности руководителя вуза имеется земельный участок в 1000 кв. метров. В 2016-м он сообщил доходе в 8637710 рублей.

— Суммарный годовой доход проректора по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ Юрия Щукина составил 2490679 рублей, — говорится в сообщении СамГМУ.

Кроме того, свои доходы и информацию об имуществе обнародовал проректор по научно-исследовательской работе Игорь Давыдкин. За 2017 год он задекларировал 4158891 рубль. В собственности руководителя имеется автомобиль Toyota Rav 4.

Одновременно с топ-менеджментом медуниверситета декларации о доходах опубликовали ректорат Самарского национального исследовательского университета имени Королева и руководство политеха.