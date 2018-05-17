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Задекларировал более 15 миллионов рублей: ректор Самарского медуниверситета отчитался о доходах
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Задекларировал более 15 миллионов рублей: ректор Самарского медуниверситета отчитался о доходах 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Топ-менеджеры Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) обнародовали свои доходы за 2017 год.
Ректор вуза Геннадий Котельников задекларировал 15350185 рублей. При этом в собственности руководителя вуза имеется земельный участок в 1000 кв. метров. В 2016-м он сообщил доходе в 8637710 рублей.
— Суммарный годовой доход проректора по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ Юрия Щукина составил 2490679 рублей, — говорится в сообщении СамГМУ.
Кроме того, свои доходы и информацию об имуществе обнародовал проректор по научно-исследовательской работе Игорь Давыдкин. За 2017 год он задекларировал 4158891 рубль. В собственности руководителя имеется автомобиль Toyota Rav 4.
Одновременно с топ-менеджментом медуниверситета декларации о доходах опубликовали ректорат Самарского национального исследовательского университета имени Королева и руководство политеха.
11 мая о достатке отчитались врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и члены регионального правительства.
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