Коммунисты предложили отдать россиянам часть доходов от добычи полезных ископаемых

Депутаты фракции КПРФ предложили распределить в пользу граждан часть доходов бюджета от добычи полезных ископаемых. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.

По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей коммуниста Валерия Рашкина, право на получение своей доли от дохода от добычи полезных ископаемых имеет каждый гражданин России , который работал не менее 9 месяцев в году или состоял на учёте в службе занятости.

«Законопроект позволяет избежать тунеядства и стимулирует граждан к оформлению трудовых отношений и способствует уменьшению теневого сектора экономики», — сказал депутат.

Если законопроект будет принят, то уже в 2018 году каждый работающий россиянин может получить по 10 тысяч рублей. Валерий Рашкин подчеркнул, что в ОАЭ , Германии, Канаде Кувейте и других странах граждане имеют право на часть дохода от добычи ископаемых.

Комитет по природным ресурсам и собственности выступил против инициативы. Член Комитета Александр Ищенко считает, что лучше направить деньги на инвалидов, пенсионеров и малоимущих.

По его словам, заявленные вопросы регулируется бюджетным законодательством, а авторы инициативы предлагают внести изменения в закон о недрах. Законопроект нарушает принцип сбалансированности бюджета и приводит к выпадающим доходам федерального бюджета. Госдума отклонила инициативу в первом чтении.