Коммунисты предложили отдать россиянам часть доходов от добычи полезных ископаемых 

Депутаты фракции КПРФ предложили распределить в пользу граждан часть доходов бюджета от добычи полезных ископаемых. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.
По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей коммуниста Валерия Рашкина, право на получение своей доли от дохода от добычи полезных ископаемых имеет каждый гражданин России, который работал не менее 9 месяцев в году или состоял на учёте в службе занятости.
«Законопроект позволяет избежать тунеядства и стимулирует граждан к оформлению трудовых отношений и способствует уменьшению теневого сектора экономики», — сказал депутат.
Если законопроект будет принят, то уже в 2018 году каждый работающий россиянин может получить по 10 тысяч рублей. Валерий Рашкин подчеркнул, что в ОАЭ, Германии, Канаде, Кувейте и других странах граждане имеют право на часть дохода от добычи ископаемых.
Комитет по природным ресурсам и собственности выступил против инициативы. Член Комитета Александр Ищенко считает, что лучше направить деньги на инвалидов, пенсионеров и малоимущих.
По его словам, заявленные вопросы регулируется бюджетным законодательством, а авторы инициативы предлагают внести изменения в закон о недрах. Законопроект нарушает принцип сбалансированности бюджета и приводит к выпадающим доходам федерального бюджета. Госдума отклонила инициативу в первом чтении.