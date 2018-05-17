Россияне смогут иметь несколько инвестсчетов

Россияне смогут иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов

Сергей Швецов. Граждане РФ смогут иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), обсуждение соответствующих поправок может начаться осенью, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ

"По ИИС есть много инициатив… Предлагается сделать для гражданина множественность ИИС, просто один из них становится главным, и только через него можно добавлять и снимать, а остальные можно пополнять только с этого ИИС", — сказал Швецов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

То есть, ИИС может быть бесконечное множество, но вход-выход — только через один ИИС, добавил он.

По словам Швецова, смысл идеи в том, что есть управляющие, которые хорошо работают с акциями, а есть — которые хорошо работают с облигациями.

"Сегодня, имея только один ИИС, я лишаю себя возможности доверить часть своих денег одному управляющему, часть — другому, потому что один ИИС", — сказал он.