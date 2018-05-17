Совокупный долг жителей Кабардино-Балкарии достиг почти 1 млрд рублей

НАЛЬЧИК , 17 мая. / ТАСС /. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список из 170 жителей Кабардино-Балкарии (КБР), которые на заплатили государству более 76 млн рублей налогов на имущество, совокупный долг жителей республики достиг почти 1 млрд рублей. Такие данные в четверг озвучила замруководителя УФНС России по республике Наталья Лытнева, выступая на парламентских слушаниях, посвященных исполнению регионального бюджет в 2017 году.

"На 1 мая 2018 года у нас по транспортному налогу физических лиц есть задолженность в размере 556 млн рублей, налог на имущество физических лиц — 170 млн, земельный налог — 178 млн Кабардино-Балкария один из худших регионов по собираемости имущественного налога с физических лиц, мало того, ФНС определила 170 человек, у которых накопилось свыше 200 тыс. рублей (у каждого), они живут в нашей республике, знакомые нам люди, а их общая задолженность достигла 76,3 млн рублей", — сказала Лытнева, добавив, что «эти долги в ближайшие шесть лет никто не спишет».

Между тем она отметила, что около 400 млн рублей уже списано. «По поручению президента РФ, в связи с изменением налогового законодательства, списания по имущественным налогом уже сделаны (налог на землю, имущество и транспорт). С нашей республики было списано 387,7 млн рублей», — уточнила она.