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Совокупный долг жителей Кабардино-Балкарии достиг почти 1 млрд рублей
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Совокупный долг жителей Кабардино-Балкарии достиг почти 1 млрд рублей 

ТАСС 55 минут назад
НАЛЬЧИК, 17 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России опубликовала список из 170 жителей Кабардино-Балкарии (КБР), которые на заплатили государству более 76 млн рублей налогов на имущество, совокупный долг жителей республики достиг почти 1 млрд рублей. Такие данные в четверг озвучила замруководителя УФНС России по республике Наталья Лытнева, выступая на парламентских слушаниях, посвященных исполнению регионального бюджет в 2017 году.
"На 1 мая 2018 года у нас по транспортному налогу физических лиц есть задолженность в размере 556 млн рублей, налог на имущество физических лиц — 170 млн, земельный налог — 178 млн Кабардино-Балкария один из худших регионов по собираемости имущественного налога с физических лиц, мало того, ФНС определила 170 человек, у которых накопилось свыше 200 тыс. рублей (у каждого), они живут в нашей республике, знакомые нам люди, а их общая задолженность достигла 76,3 млн рублей", — сказала Лытнева, добавив, что «эти долги в ближайшие шесть лет никто не спишет».
Между тем она отметила, что около 400 млн рублей уже списано. «По поручению президента РФ, в связи с изменением налогового законодательства, списания по имущественным налогом уже сделаны (налог на землю, имущество и транспорт). С нашей республики было списано 387,7 млн рублей», — уточнила она.
Долги пытаются взыскивать разными способами. «Публикуем государственные регистрационные номера машин с суммой задолженности, работаем с администрациями муниципалитетов, Минфином. Проблема остается и большинство должников говорят — ничего платить не буду — спишут. В отношении этих людей принят комплекс мер, работают судебные приставы», — добавила Лытнева.
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