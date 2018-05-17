Центробанк обновил максимально допустимые значения полной стоимости кредита

Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта 2018 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2018 года.

В ЦБ напоминают, что на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное регулятором среднерыночное значение соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на треть.

Так, среднерыночная полная стоимость автокредита с залогом транспортного средства оказалась на уровне 13,703% для автомобилей с пробегом до 1 тыс. км и 19,303% — более 1 тыс. км. Соответственно, максимальная ПСК на III квартал 2018 года составила 18,271% для первой категории машин и 25,737% — для второй.

Продуктовый виджет

ЦБ определил и полную стоимость целевых необеспеченных POS-кредитов (кредитов, предоставляемых в торгово-сервисных предприятиях на приобретение товаров/услуг). В этой категории отдельно рассчитывается стоимость кредитов, выданных на срок до года и свыше года, для трех суммовых диапазонов: до 30 тыс., от 30 тыс. до 100 тыс. и более 100 тыс. рублей.

По POS-кредитам на срок до года среднерыночные значения находятся в диапазоне от 18,683% до 20,311%, а для сроков свыше года среднерыночная полная стоимость такого кредита составляет 14,439— 16,553%. Максимально разрешенная ПСК на III квартал 2018-го для указанных сроков составляет 24,911—27,081% и 19,252—22,071%.