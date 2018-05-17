Как не попасть в ловушку кредитной карты

Кредитная карта в руках рядового банковского клиента — уже давно не редкость. Одни таким образом отсрочивают оплату тех или иных покупок, другие — решают вопросы крупных приобретений, третьи просто ведутся на рекламные акции, предлагающие «выгодные» условия".

Так или иначе, использование кредитки от момента ее оформления до полного погашения всех процентов сопряжено с постоянными подводными камнями, разобраться в которых не всегда удается даже опытному экономисту. Как не оказаться в долгах и получить от банка максимум выгоды, «ВМ» рассказала старший контент-менеджер крупного сервиса по выбору вкладов и кредитов Марина Гришина.

По словам эксперта, чаще всего пользователи кредитных карт попадают в неловкие ситуации, ведясь на рекламу и поверхностно изучая условия оформления.

— Первое, на что необходимо обращать внимание, — запрос от банка всех необходимых документов, — утверждает Гришина. — Сейчас нередко предлагают оформление карты без подтверждения платежеспособности. Однако в этом случае предоставленная сумма будет минимальна, а процент — неимоверно завышен. Видя рекламу об оформлении карты без документов, подтверждающих платежеспособность, учтите: условия вас ожидают самые невыгодные.

Еще одним распространенным пиар-ходом банков является SMS-оповещение постоянных клиентов об уже одобренном лимите по кредиту или по кредитной карте.

— Бывали случаи, когда люди выстраивали свои планы и надеялись на какие-то определенные деньги, а приехав в банк, грубо говоря, попадали, — объясняет эксперт. — При предоставлении документов оказывалось, что сумма, предлагаемая банком, гораздо ниже, а процент — значительно выше. Перемену решения сотрудники объясняют внезапно всплывшими подробностями или условиями. Такие оповещения — не более чем завлекающая реклама.

Однако на оформлении кредитной карты «особенности» ее использования не заканчиваются. Так свои острые моменты есть и в обслуживании.

— Часто карта оформляется в рамках какого-то пакета услуг, — рассказывает Гришина. — При этом сам пластик может позиционироваться как бесплатный. Зато за весь пакет придется выложить немалую сумму. Да и условия использования самой карты тоже редко выгодны: обычно требуется поддерживать какой-то оборот по счетам в течение месяца или остаток должен соответствовать определенной сумме. И обычно об этих сопутствующих нюансах узнают уже после оформления.

Кстати, по словам эксперта, изучать процентные ставки лучше всего заранее на сайте банка. Причем следует обращать внимание на весь диапазон. Дело в том, что старым клиентам — держателям зарплатных карт или льготникам — действительно предлагаются наиболее выгодные условия. А вот новичкам банк выдаст только максимальный процент.

— Внимательно изучите особенности действия льготного периода, — добавляет Гришина. — Ключевое слово — «до» какого срока он действует. Всегда есть отсчетная дата, которая выбирается в индивидуальном порядке. Например, у вас льготный период 50 дней, но оформлен он с 3 мая по 3 июня плюс еще 20 дней. Соответственно, если вы совершаете покупку 20 мая, то период будет идти уже с этой даты и до 3 июня. Чем ближе к концу установленного срока совершается покупка, тем меньше дней, чтобы погасить всю сумму.

Поговорка «бесплатный сыр только в мышеловке» к кредитным картам имеет самое что ни на есть прямое отношение. Так особенно внимательно мелкий шрифт нужно читать в тех случаях, если банки пишут, что карта без процентов.

— Скорее всего, у нее большая комиссия за ведение счета, за снятие средств или за что-то еще, — предупреждает Гришина. — А в случае с картой рассрочки, например, комиссия будет взиматься, если в льготный период не внесен какой-то минимальный платеж.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ

1. Используйте кредитную карту только для безналичных операций. При выдаче денег банкомат нередко запрашивает большой процент.

2. Постоянно следите за списком дополнительных услуг и комиссий. Платными могут оказаться даже SMS-оповещения об изменении баланса.

3. Оплачивайте кредитной картой только те вещи, которые вы и так могли бы себе позволить. Иначе накопленные проценты могут оказаться непомерными.

4. Гасите долг суммами крупнее минимального платежа. Чем дольше вы возвращаете заем, тем больше тратится на проценты.

5. Всегда гасите долг до окончания льготного периода. Штрафы банка часто бывают куда суровее, чем установленные проценты.

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