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Московскую пенсионерку обманом заставили взять кредит, но подарили одеяло и тапочки
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Московскую пенсионерку обманом заставили взять кредит, но подарили одеяло и тапочки 

360tv.ru 1 час назад
Женщина обратилась в полицию после того, как ее обманули, заставив взять кредит на сумму более 53 тысяч рублей. Злоумышленники сжалились над женщиной и подарили ей комплект белья, одеяло, подушку тапочки и шампуни. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Потерпевшей позвонили из фирмы SONNO ВЕПО, у которой даже есть фактический адрес, и сказали, что ей полагается подарок. За ним нужно было прийти на Вересковую улицу, дом № 1. Там женщину ввели в заблуждение и заставили оформить кредит на сумму более 53 тысяч рублей.
Взамен она получила приз в виде постельного белья, тапочек и шампуней.
Проводится проверка.
Чиновник из Польши накануне перевел деньги на благотворительность из заемных средств. Сам чиновник заявил, что не видит в этом ничего плохого, ведь «миллионы поляков берут кредиты».
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