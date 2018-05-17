Московскую пенсионерку обманом заставили взять кредит, но подарили одеяло и тапочки

Женщина обратилась в полицию после того, как ее обманули, заставив взять кредит на сумму более 53 тысяч рублей. Злоумышленники сжалились над женщиной и подарили ей комплект белья, одеяло, подушку тапочки и шампуни. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Потерпевшей позвонили из фирмы SONNO ВЕПО, у которой даже есть фактический адрес, и сказали, что ей полагается подарок. За ним нужно было прийти на Вересковую улицу, дом № 1. Там женщину ввели в заблуждение и заставили оформить кредит на сумму более 53 тысяч рублей.

Взамен она получила приз в виде постельного белья, тапочек и шампуней.

Проводится проверка.