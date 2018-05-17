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Названы самые дешевые курорты этого лета
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Определен рейтинг самых дешевых курортов этого лета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Абхазия, Азербайджан и Вьетнам возглавили список стран для бюджетного летнего отдыха за рубежом, сообщает Skyscanner.
Эксперты проанализировали средние цены на авиабилеты, проживание, а также расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых выгодных направлений для пляжного отдыха грядущим летом.
Расчеты сделаны для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.
Среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии, со средней стоимостью 1396 долларов за путешествие на двоих, включая авиаперелет, проживание, питание, развлечения и транспорт.
Следующим направлением в рейтинге доступных курортов стал Азербайджан. Эта страна не ассоциируется с пляжным отдыхом, однако расположена на побережье Каспийского моря — и все возможности для "морского" отпуска здесь есть. Две недели на двоих обойдутся россиянам в 1602 доллара.
Третьим лидером экономного отдыха летом 2018 стал Вьетнам. Несмотря на довольно высокие цены на авиабилеты, общая стоимость поездки будет ниже, чем, например, в Болгарию или Черногорию: расходы на месте в этой стране небольшие. Скромные цены в сочетании с прекрасными песчаными пляжами, пальмами и тропическими фруктами делают Вьетнам одним из самых привлекательных летних направлений, даже несмотря на условный сезон дождей. На двухнедельный отдых на двоих здесь нужно в среднем 1608 долларов.
Также в первую десятку недорогих направлений для морского отдыха этим летом вошли Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория.
Что касается внутренних направлений, то самый бюджетный отдых российским путешественникам стоит искать на побережье Азовского моря и в Краснодарском крае.
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