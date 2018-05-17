Связь-Банк приступает к выдаче ипотеки по стандартам «ДОМ.РФ»

«ДОМ.РФ» и Связь-Банк начинают сотрудничество в рамках выдачи ипотечных кредитов. Теперь в офисах Связь-Банка можно оформить ипотечный заем от «ДОМ.РФ» на покупку готового и строящегося жилья, говорится в сообщениях организаций-партнеров.

Ставки по кредитам «ДОМ.РФ» начинаются от 9%. «Объединение возможностей Связь-Банка и единого института развития в жилищной сфере „ДОМ.РФ“ позволит клиентам уже сейчас кредитоваться под один из самых низких процентов — 9—9,5% при покупке квартир в новостройках и 9,25—9,75% при приобретении готового жилья», — отмечают в банке.

При покупке строящегося жилья для многодетных семей, а также заемщиков в Дальневосточном федеральном округе и Байкальском регионе процентная ставка по ипотечному кредиту будет дополнительно снижена на 0,25 процентного пункта — минимальная ставка для них составит 8,75%.

Продуктовый виджет

Программы разделены по направлениям: «Приобретение квартиры на этапе строительства» и «Приобретение готового жилья» с дополнительными опциями «Материнский капитал», «Апартаменты» и «Справка по форме банка».

Оформить кредит по стандартам «ДОМ.РФ» можно в сумме от 500 тыс. до 20 млн рублей со сроком погашения до 30 лет. Первоначальный взнос — от 20%. Заемщики «ДОМ.РФ» могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Оформить ипотеку от «ДОМ.РФ» можно в 101 офисе Связь-Банка в 54 регионах России