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Связь-Банк начал выдачу ипотеки по стандартам ДОМ.РФ
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Связь-Банк начал выдачу ипотеки по стандартам ДОМ.РФ 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Связь-Банк (группа ВЭБ) начал выдачу ипотечных кредитов по стандартам ДОМ. РФ (прежнее название — АИЖК).
Процент по кредиту — 9-9,5% при покупке квартир в новостройках и 9,25%-9,75% при приобретении готового жилья. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости квартиры, сумма кредита — до 20 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.
«Переход на схему выдачи кредитов по стандартам ДОМ.РФ позволит нам кредитовать население по более комфортным ставкам. Банк как агент запускает выдачу кредитов по стандартам ДОМ.РФ в 54 регионах страны. Мы ожидаем повышения спроса на ипотеку, увеличения объемов выдач и роста портфеля», — отметил заместитель председателя правления Связь-Банка Ольга Олейник.
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