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Предприятия Пермского края задолжали сотрудникам 8,7 миллионов рублей
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Предприятия Пермского края задолжали сотрудникам 8,7 миллионов рублей 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Работодатели региона задолжали сотрудникам предприятий в общей сложности 8, 7 миллионов рублей. Выплату зарплаты ждут более 700 человек.
В Пермьстате рассказали, что за месяц сумма задолженности увеличилась на 12,1%. Самые большие долги по зарплате накопили обрабатывающие предприятия (71,2% от общей суммы). Численность работников, которым задолжали организации, — 742 человека. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности составила 11,7 тысяч рублей.
Основную сумму долга — 6,2 миллиона рублей — предприятия накопили в 2016 году. Серьёзно задолжали своим сотрудникам компании пяти муниципальных образований края: Кунгурского, Кизеловского, Оханского, Соликамского и Чайковского районов. Самые крупные долги — у организаций из Кунгура.
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