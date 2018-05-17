Предприятия Пермского края задолжали сотрудникам 8,7 миллионов рублей

Работодатели региона задолжали сотрудникам предприятий в общей сложности 8, 7 миллионов рублей. Выплату зарплаты ждут более 700 человек.

В Пермьстате рассказали, что за месяц сумма задолженности увеличилась на 12,1%. Самые большие долги по зарплате накопили обрабатывающие предприятия (71,2% от общей суммы). Численность работников, которым задолжали организации, — 742 человека. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности составила 11,7 тысяч рублей.