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В Подмосковья началась единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам
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В Подмосковья началась единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
С мая началась единовременная выплата 5 тысяч рублей подмосковным пенсионерам.
Её могут получить все, кому в 2018 году исполняется 70 и более лет.
С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона.
Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон.
сего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тыс. пожилых людей, проживающих в Московской области.
Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.
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