В Подмосковья началась единовременная выплата 5 тысяч рублей пенсионерам

С мая началась единовременная выплата 5 тысяч рублей подмосковным пенсионерам.

Её могут получить все, кому в 2018 году исполняется 70 и более лет.

С такой инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона.

Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон.

сего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тыс. пожилых людей, проживающих в Московской области.

Для оформления достаточно обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.