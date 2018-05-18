Интерес москвичей к онлайн-услугам Росреестра вырос в 3,5 раза

За четыре месяца текущего года в ведомстве было принято 40 тысяч 613 электронных заявлений.

Популярность онлайн-услуг Росреестра Москве четыре месяца текущего года выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлогодними данными.

— В апреле 2018 года Управление Росреестра по Москве рассмотрело 13 тысяч 820 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поступивших в электронном виде. Это на 19 процентов больше обращений онлайн, чем в марте текущего года (11 тысяч 587 заявлений) и в три раза больше чем в апреле прошлого года (4 тысячи 529), — сообщили в пресс-службе Росреестра.

За четыре месяца текущего года в ведомстве было принято 40 тысяч 613 электронных заявлений. Эта цифра в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичи заключили на 77 процентов больше ипотечных сделок по сравнению с данными за апрель прошлого года