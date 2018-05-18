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Интерес москвичей к онлайн-услугам Росреестра вырос в 3,5 раза
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Интерес москвичей к онлайн-услугам Росреестра вырос в 3,5 раза 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
За четыре месяца текущего года в ведомстве было принято 40 тысяч 613 электронных заявлений.
Популярность онлайн-услуг Росреестра в Москве четыре месяца текущего года выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлогодними данными.
— В апреле 2018 года Управление Росреестра по Москве рассмотрело 13 тысяч 820 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет, поступивших в электронном виде. Это на 19 процентов больше обращений онлайн, чем в марте текущего года (11 тысяч 587 заявлений) и в три раза больше чем в апреле прошлого года (4 тысячи 529), — сообщили в пресс-службе Росреестра.
За четыре месяца текущего года в ведомстве было принято 40 тысяч 613 электронных заявлений. Эта цифра в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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