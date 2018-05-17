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На жителей Тимирязевского подано более 1200 исков о взыскании задолженности за услуги ЖКХ
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На жителей Тимирязевского подано более 1200 исков о взыскании задолженности за услуги ЖКХ 

Управа района Тимирязевский города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Несознательные жители Тимирязевского района задолжали коммунальщикам за услуги ЖКХ почти 140 миллионов рублей. В суды города Москвы подано 1268 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму более 117 миллионов рублей. Об этом на встрече с жителями рассказал директор ГКУ «ИС Тимирязевского района» Михаил Манахимов.
— Работа с должниками по оплате коммунальных услуг приносит свои результаты. Управляющими компаниями района с начала 2018 года заключено 29 договоров реструктуризации на общую сумму задолженности 1 016 625 рублей, — пояснил Манахимов.
Напомним, что договор реструктуризации позволяет разбить долг на части, которые собственник или наниматель в состоянии оплатить наряду с текущими начислениями. (мю)
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