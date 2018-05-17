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Десятки депутатов из регионов оказались неимущими
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Десятки депутатов из регионов оказались неимущими 

Ридус 49 минут назад
Фото: Амител
Большинство регионов России в соответствии с требованиями закона «О противодействии коррупции» опубликовали доходы депутатов и чиновников за 2017 год. Оказалось, что у 68 депутатов региональных парламентов они не превышают уровень прожиточного минимума, а у 14 из них вовсе равняются нулю.
Также определились регионы с самыми высоким и низким уровнем среднего дохода народных избранников.
Пятерку лидеров возглавило собрание Камчатского края. Там депутат в среднем зарабатывал 10,1 млн рублей в месяц. На четверть беднее оказавшиеся на втором месте народные избранники Магаданской области — 7,15 млн руб. Далее в рейтинге расположились парламентарии Челябинской и Курганской областей. Они ежемесячно пополняли свои счета на 6,4 и 5 млн руб соответственно. Замкнули пятерку представители Еврейской автономной области с результатом 4,9 млн в месяц.
А вот хуже всех, судя по отчетности, живут депутаты в республиках. Меньше всего в прошлом году зарабатывали избранники народа Ингушетии — в среднем по 83 тысячи рублей в месяц. Чуть в лучшем положении оказались областные депутаты в Калмыкии (110 тысяч руб.), Карачаево-Черкесии (135 тысяч руб.), Республике Алтай (135 тысяч руб.) и Тыве (150 тысяч руб.).
В лидерах по количеству депутатов с нулевым уровнем годового дохода оказалась Северная Осетия. Там в бедственном положении находятся сразу четыре народных избранника.
Загадочную сумму в 562 рубля 65 копеек принес 2017 год парламентарию из Орловской области Андрею Митину. При этом на «налоговом иждивении» у него значатся три дома, здания кафе и магазина.
«Отдельные деятели не показывают ни имущества, ни доходов, формально регистрируют активы и имущество либо на юрлица, либо на родственников, которые не попадают в декларации о доходах», — рассказал РБК заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Другую причину плачевного материального состояния депутатов эксперт видит в запущенных некоторыми избранниками процедурах индивидуального банкротства.
Ранее «Ридус» рассказывал про брешь в доходе за прошлый год врио губернатора Кемеровсокй области. Сергей Цивилев, не заработавший за отчетный период ни рубля, отстал от годового результата своей супруги на 12 с лишним миллионов рублей.
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