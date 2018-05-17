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Когда гасить долги, чтобы уехать в отпуск?
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Когда гасить долги, чтобы уехать в отпуск? 

АиФ Пермь 37 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Хочу летом выехать за границу, но у меня есть долг. Слышал, что процедура погашения занимает не меньше двух недель. Но также знаю, что раньше можно было оплатить долги прямо в аэропорту. Как же на самом деле лучше сделать?
«Долги прямо в аэропорту пока оплачивать нельзя. Этой возможности никогда и не было. В прошлом году на аэровокзале действительно работал мобильный офис судебных приставов. Принцип был такой: турист мог предъявить квитанцию об оплате, а сотрудники службы проверяли, внесены данные о погашении долга в базу данных или нет. Если в базе этих данных не было, они на месте вносили изменения, — отвечает руководитель пресс-службы УФССП по Пермскому краю Иван Ушаков. — Поэтому о выплате долга нужно позаботиться заранее. Самый оптимальный срок — месяц. Чтобы проверить, есть у вас задолженность или нет, нужно зайти на сайт службы судебных приставов и найти своё имя в банке данных исполнительных производств».
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