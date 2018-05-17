Когда гасить долги, чтобы уехать в отпуск?

Хочу летом выехать за границу, но у меня есть долг. Слышал, что процедура погашения занимает не меньше двух недель. Но также знаю, что раньше можно было оплатить долги прямо в аэропорту. Как же на самом деле лучше сделать?