Депутаты Ниловы разошлись в вопросе о своих зарплатах

Эсер Олег Нилов заявил, что законопроект, предложенный партией о «приравнивании» зарплаты депутата к средней по стране, направлен в регионы для обсуждения.

«Нулевое чтение, которое пока проходило в кулуарах Думы , обсуждение в СМИ, будет распространено на всю Россию . Конечно реакция большинства депутатов отрицательная, мягко говоря», — сообщил он журналистам.

При этом парламентарий призвал коллег прислушаться к избирателям, которые и оценивают работу депутатов.

«Абсолютное мнение большинства — работа депутатов, сенаторов, чиновников, топ-менеджеров должна быть привязана к главной цели их работы. А это — сбережение и приумножение народа и рост доходов каждого гражданина. Если нет корреляции, то работа получается неэффективной», — уверен он.

По мнению парламентария, цель законопроекта — не снижение зарплат депутатов и чиновников, а рост зарплат и пенсий большинства трудящихся.

«Если средняя зарплата завтра будет миллион рублей, значит и зарплата депутатов и чиновников поднимется в разы», — подчеркнул он.

А вот его однофамилец из ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что депутаты не сами устанавливают себе зарплаты.