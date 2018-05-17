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Депутаты Ниловы разошлись в вопросе о своих зарплатах
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Депутаты Ниловы разошлись в вопросе о своих зарплатах 

News.ru 1 час назад
Эсер Олег Нилов заявил, что законопроект, предложенный партией о «приравнивании» зарплаты депутата к средней по стране, направлен в регионы для обсуждения.
«Нулевое чтение, которое пока проходило в кулуарах Думы, обсуждение в СМИ, будет распространено на всю Россию. Конечно реакция большинства депутатов отрицательная, мягко говоря», — сообщил он журналистам.
При этом парламентарий призвал коллег прислушаться к избирателям, которые и оценивают работу депутатов.
«Абсолютное мнение большинства — работа депутатов, сенаторов, чиновников, топ-менеджеров должна быть привязана к главной цели их работы. А это — сбережение и приумножение народа и рост доходов каждого гражданина. Если нет корреляции, то работа получается неэффективной», — уверен он.
По мнению парламентария, цель законопроекта — не снижение зарплат депутатов и чиновников, а рост зарплат и пенсий большинства трудящихся.
«Если средняя зарплата завтра будет миллион рублей, значит и зарплата депутатов и чиновников поднимется в разы», — подчеркнул он.
А вот его однофамилец из ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что депутаты не сами устанавливают себе зарплаты.
«Мы полагаем, что серьезным аргументом при рассмотрении законопроекта фракции «Справедливая Россия» были бы добровольно написанные заявления в адрес председателя Государственной думы о сокращении им зарплат до заявленной суммы», — предложил он коллегам.
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