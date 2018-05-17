Южный Урал попал в ТОП регионов с самыми богатыми депутатами 

В 2017 году средний доход регионального депутата составил 13,1 миллиона руб. Это меньше, чем средний доход депутата Госдумы — 23,5 миллиона.
По предварительным итогам декларационной кампании РБК представил ТОП-5 региональных парламентов с самым высоким средним доходом депутатов. Возглавило его Заксобрание Камчатского края — 121,3 миллиона рублей. Далее следуют Магаданская область (85,8 миллиона), Челябинская (76,5 миллиона), Курганская (60,4 миллиона) и Еврейская автономная область (59,6 миллиона).
Столь высокое место Южный Урал занял, вероятно, во многом благодаря депутату Заксобрания Константину Струкову, который задекларировал доход в 3,37 миллиарда рублей в 2017 году. Политик располагается на 59 месте рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018». Его состоянии оценивается в 1,7 миллиарда долларов. В южноуральском ЗакСо Струков возглавляет комитет по экологии и природопользованию.
Самые низкие средние доходы — у депутатов Заксобрания Ингушетии (1 миллион), Калмыкии (1,3 миллиона), Карачаево-Черкесии (1,6 миллиона), Республики Алтай (1,6 миллиона) и Тывы (1,8 миллиона).
14 региональных парламентариев в 2017 году зарегистрировали нулевые доходы. Также оказалось, что 68 членов региональных Заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности. Их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону.
Доходы свердловских депутатов при составлении рейтинга не учитывались, потому что они к 14 мая не опубликовали сведения о доходах, передает "Уралинформбюро".