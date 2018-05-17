Южный Урал попал в ТОП регионов с самыми богатыми депутатами

В 2017 году средний доход регионального депутата составил 13,1 миллиона руб. Это меньше, чем средний доход депутата Госдумы — 23,5 миллиона.

Столь высокое место Южный Урал занял, вероятно, во многом благодаря депутату Заксобрания Константину Струкову , который задекларировал доход в 3,37 миллиарда рублей в 2017 году. Политик располагается на 59 месте рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018». Его состоянии оценивается в 1,7 миллиарда долларов. В южноуральском ЗакСо Струков возглавляет комитет по экологии и природопользованию.

14 региональных парламентариев в 2017 году зарегистрировали нулевые доходы. Также оказалось, что 68 членов региональных Заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности. Их годовой доход был ниже годового прожиточного минимума по региону.