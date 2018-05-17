Genesis G70 предлагается приобрести по заманчивым кредитным ставкам

Выгодное предложение на покупку машин премиальной серии Genesis G70 Озвучил недавно Русфинанс Банк.

Автоновинку, представленную в России весной текущего года, предлагается приобрести, оформив на выгодных условиях автокредит с процентной ставкой 6,9%, в случае предоставления данных о реальных доходах.

И 7,9% — если клиент не желает делиться информацией о своих доходах.

По словам представителей Русфинанс Банка, предложение актуально для обычных автокредитов на 36 месяцев с 30% предоплатой.

Также выгодно данное предложение и для таких автокредитов (с остаточным платежом), где предусматривается гарантированная выкупная стоимость.

По словам представителя Русфинанс Банка Натальи Русовой, обсуждаемые инструменты: низкая ставка по кредиту и оформление автокредита с остаточным платежом, существенно расширяет круг потенциальных покупателей в премиальном сегменте авторынка Российской Федерации.