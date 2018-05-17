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«Атомстройкомплекс» опроверг пословицу про рай в шалаше
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«Атомстройкомплекс» опроверг пословицу про рай в шалаше 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Один из ведущих застройщиков Екатеринбурга — «Атомстройкомплекс» — приготовил для клиентов выгодное предложение. Компания решила опровергнуть известные пословицы «В тесноте, да не в обиде» и «С милым рай и в шалаше», ведь, как всем известно, в гостях хорошо, а дома лучше. Чем ютиться в тесноте и мотаться по съемным квартирам, выгоднее приобрести свою — комфортную и просторную.
Благодаря сотрудничеству компании с крупнейшими российскими банками, приобрести квартиру в ипотеку можно с небольшим ежемесячным платежом, будь это первое жилье или покупка двух— или трехкомнатной квартиры с целью расширения. Ежемесячный платеж за ипотеку не будет превышать стоимости среднестатистической аренды и составит 13 454 рубля. Сумма кредита — 1,6 миллиона рублей, срок — 30 лет с комфортной ставкой в 9,5% годовых.
Например, при покупке однокомнатной квартиры в новом ЖК «Сахаров» стоимостью 2 миллиона рублей, первоначальный взнос составит 400 тысяч. Остальная сумма — 1,6 миллиона рублей — оформляется в ипотеку, ежемесячный платеж в этом случае составит 13 454 рубля.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“, воспользоваться выгодным предложением можно до 30 июня 2018 года. В программе участвуют такие флагманы застройщика, как ЖК „Сахаров“, ЖК NOVA Park и ЖК „WOODS. Дома в парке“. Клиенты могут выбрать один из множества вариантов покупки жилья: Trade-In, Европейская долевка, скидка при полной оплате или ипотеке, „атомный комбо“ (квартира+паркинг).
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