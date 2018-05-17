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Продажи жилья в Канаде сократились до семилетнего минимума
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Продажи жилья в Канаде сократились до семилетнего минимума 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Но если отбросить Ванкувер и Торонто, средняя цена снизилась на 4,1% — до $386 100. Продажи также упали меньше без учета этих двух рынков — на 2,9% в марте и апреле, составив в сумме 36 297 сделок, сообщает The Star.
Количество объявлений сократилось на 4,8% — до 67 616. Это — минимальный показатель за девять лет. Значительное сокращение числа новых предложений помогло сохранить баланс между покупателями и продавцами на 60% местных рынков.
По мнению специалистов CREA, виной всему — новые экспериментальные условия по ипотеке, которые вступили в силу в начале 2018 года. Главный экономист Ассоциации Грегори Кламп сказал, что новый ипотечный стресс-тест снизил продажи и дестабилизировал равновесие рынка в регионах, где продажи были слабыми, в том числе, в Альберте, Саскачеване и Ньюфаундленде и Лабрадоре.
Однако политики Банка Канады и федерального банковского регулятора заявили, что стресс-тест предназначен для снижения риска дефолта по ипотечным кредитам в случае повышения процентных ставок.
С 1 января 2018 года Управление Суперинтенданта финансовых учреждений требует от покупателей, которые не нуждаются в ипотечном страховании, доказать, что они могут платить на 2% больше, чем договорная ставка по ипотеке или пятилетняя базовая ставка Центрального банка.
Новая политика уменьшает максимальную сумму, которую покупатели смогут занять, чтобы купить дом. Аналогичный тест уже существовал для заемщиков с застрахованными ипотечными кредитами. Такие условия были разработаны для того, чтобы люди могли позволить себе оплачивать жилье, если процентные ставки значительно возрастут.
Банк Канады уже повысил процентные ставки в этом году, и экономисты ожидают, что он сделает это снова, по крайней мере, один или два раза до конца 2018 года.
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