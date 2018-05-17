Продажи жилья в Канаде сократились до семилетнего минимума

Но если отбросить Ванкувер и Торонто, средняя цена снизилась на 4,1% — до $386 100. Продажи также упали меньше без учета этих двух рынков — на 2,9% в марте и апреле, составив в сумме 36 297 сделок, сообщает The Star.

Количество объявлений сократилось на 4,8% — до 67 616. Это — минимальный показатель за девять лет. Значительное сокращение числа новых предложений помогло сохранить баланс между покупателями и продавцами на 60% местных рынков.

По мнению специалистов CREA, виной всему — новые экспериментальные условия по ипотеке, которые вступили в силу в начале 2018 года. Главный экономист Ассоциации Грегори Кламп сказал, что новый ипотечный стресс-тест снизил продажи и дестабилизировал равновесие рынка в регионах, где продажи были слабыми, в том числе, в Альберте, Саскачеване и Ньюфаундленде и Лабрадоре.

Однако политики Банка Канады и федерального банковского регулятора заявили, что стресс-тест предназначен для снижения риска дефолта по ипотечным кредитам в случае повышения процентных ставок.

С 1 января 2018 года Управление Суперинтенданта финансовых учреждений требует от покупателей, которые не нуждаются в ипотечном страховании, доказать, что они могут платить на 2% больше, чем договорная ставка по ипотеке или пятилетняя базовая ставка Центрального банка

Новая политика уменьшает максимальную сумму, которую покупатели смогут занять, чтобы купить дом. Аналогичный тест уже существовал для заемщиков с застрахованными ипотечными кредитами. Такие условия были разработаны для того, чтобы люди могли позволить себе оплачивать жилье, если процентные ставки значительно возрастут.

Банк Канады уже повысил процентные ставки в этом году, и экономисты ожидают, что он сделает это снова, по крайней мере, один или два раза до конца 2018 года.