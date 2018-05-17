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Налоговики призывают жаловаться на «черную» зарплату
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Налоговики призывают жаловаться на «черную» зарплату 

Время бухгалтера 1 час назад
Специалисты ФНС продолжают бороться с теневым сектором экономики. Уводя зарплаты в «серую» или вовсе «черную» зону, предприниматели сокращают расходы на уплату налогов, однако работники, получающие зарплату в конвертах, лишены оплаты больничных, пособий, возможности заявить налоговые вычеты, а впоследствии пострадают и пенсии таких трудящихся.
Одним из эффективных инструментов в работе налоговиков являются комиссии по легализации зарплаты. В одной только Пензенской области за первый квартал такие комиссии вернули в бюджет 39,5 млн руб.
Чиновники также напоминают, что о так называемой «неформальной» занятости можно проинформировать свою налоговую несколькими способами: по телефону, по почте, путем личного визита или обращения на сайте ФНС.
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