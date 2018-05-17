«Домашние деньги»: треть заемщиков в мае оформляют займы на ремонт и подготовку к дачному сезону

В период майских праздников микрофинансовые компании зафиксировали рост займов с указанием цели на ремонт, отдых и приобретение техники (с уточнением для дачи). Согласно статистике, в мае рост показала каждая из них, свидетельствуют данные исследования компании «Домашние деньги».

Так, например, годом ранее делать ремонт в мае собирались лишь 18% заемщиков МФО против 22% на текущий момент. Обновлять технику и другие предметы собиралось 6% против 8% в 2018 году.

По предварительным прогнозам, в мае будет выдано порядка 2,6 млн займов, при этом 60% из них приходится именно на период майских каникул.

Продуктовый виджет

Из общего числа клиентов, указавших в анкете цель займа ремонт: 38% собираются сделать косметический ремонт в квартире, 55% — подготовить загородный дом к сезону.

Еще 5% уточнили, что деньги им нужны для начала строительства, однако в этом случае речь шла о некапитальных постройках. Оставшиеся 2% планируют потратить деньги на постройку сараев, стойл и конюшен для содержания животных.