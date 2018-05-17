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Стоимость помещений под мини-отели в Петербурге стартует от 3,3 млн рублей
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Стоимость помещений под мини-отели в Петербурге стартует от 3,3 млн рублей 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
9,35 млн рублей в среднем стоит помещение в Санкт-Петербурге, пригодное для ведения гостиничной деятельности. При наличии указанной суммы можно рассматривать варианты в различных частях города. Таковы результаты исследования компании Garnet.invest.
Эксперты сообщили, что наиболее дешевым предложением в категории объектов до 100 кв. м. на сегодня являются апартаменты на юге города, которые экспонируются по цене в 3,3 млн рублей. Средняя стоимость помещения, где может расположиться мини-отель, площадью от 100 до 200 кв. м., составляет более 19 млн рублей. При этом самый дешевый лот такого размера продается за 6,3 млн рублей, а наиболее дорогие варианты оцениваются в 35 млн и выше.
Объект под гостиницу в 200-300 кв. м., можно приобрести в среднем за 24 млн рублей. Однако цены на такие помещения стартуют от 14,7 млн рублей, верхняя же граница превышает 90 млн  «Отель в Петербурге является очень привлекательным и доступным видом бизнеса. Главной причиной является достаточно высокая загрузка на протяжении всего года. Например, если зарубежные туристы любят посещать наш город в теплое время года, то наши соотечественники зачастую приезжают и весной, и зимой. Ключевыми задачами инвестора являются выбор места, в котором будет круглогодичная 100% загруженность, выбор ликвидного объекта, выстраивание бизнес-процессов управления такого типа недвижимостью», — отметила руководитель Garnet.invest Екатерина Сивова. Эксперт добавила, что сейчас спрос на гостиничные помещения активизировался в связи с тем, что высокий летний сезон совпал с Чемпионатом мира по футболу 2018 года.
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