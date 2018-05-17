Ещё
Госслужащие уйдут на пенсию позже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госслужащие уйдут на пенсию позже 

Время бухгалтера 1 час назад
Московское отделение ПФР напоминает, что с начала текущего года пенсию по старости федеральным, региональным и муниципальным чиновникам назначают в 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. Страховой стаж при этом должен быть не короче 9 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — превышать 13,8.
Фонд отмечает, что это изменение касается только работающих чиновников. Как только он покидает должность, то новая норма перестает действовать, а вместо нее действуют обычные критерии.
Постепенно растет и минимальный стаж для всех госслужащих, который нужен для выхода на пенсию за выслугу лет. Каждый год он удлиняется на 6 месяцев, с 15 до 20 лет. Однако некоторые служащие могут получить такую пенсию с учетом прежних норм. Это те, кто получил такое право и был уволен со службы до 01.01.2017; имеющие на эту дату выслугу не меньше 20 лет и те, кто к началу 2017 года отдал госслужбе 15 лет и получил до 01.01.2017 право на пенсию по старости или инвалидности.
Время бухгалтера: последние новости
Кто получит прибавку к пенсии ПФР обязан вернуть деньги, перечисленные не на тот счет Доходы комитента на счетах не помешают упрощенцу применить льготу по взносам
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала236
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»49
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»86
«Крымский мост достанется Украине»359
Макаревич разнес «Почту России»269
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение