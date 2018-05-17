Госслужащие уйдут на пенсию позже

Московское отделение ПФР напоминает, что с начала текущего года пенсию по старости федеральным, региональным и муниципальным чиновникам назначают в 56 лет для женщин и 61 год для мужчин. Страховой стаж при этом должен быть не короче 9 лет, а величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — превышать 13,8.

Фонд отмечает, что это изменение касается только работающих чиновников. Как только он покидает должность, то новая норма перестает действовать, а вместо нее действуют обычные критерии.

Постепенно растет и минимальный стаж для всех госслужащих, который нужен для выхода на пенсию за выслугу лет. Каждый год он удлиняется на 6 месяцев, с 15 до 20 лет. Однако некоторые служащие могут получить такую пенсию с учетом прежних норм. Это те, кто получил такое право и был уволен со службы до 01.01.2017; имеющие на эту дату выслугу не меньше 20 лет и те, кто к началу 2017 года отдал госслужбе 15 лет и получил до 01.01.2017 право на пенсию по старости или инвалидности.