Дороже, чем планировалось. Детище Бориса Дьяконова ликвидируют за 125 млн руб.

Лишенный лицензии Банка24.ру будет принудительно ликвидирован этим летом — процесс встанет в 125 млн руб., сумма получается большей, чем предполагалось ранее. Агентство по страхованию вкладов заплатит 125 млн руб. за принудительную ликвидацию Банка24.ру. По данным РБК, в первом квартале года на эти цели уже ушло 27,5 млн руб., во втором понадобится еще порядка 24 млн Ранее, в 2017 г., АСВ выложило 73 млн руб. Сообщается, что итоговая сумма оказалась большей, чем предполагалось — пришлось доплатить за оплату услуг на проведение научно-технической обработки документов банка.

Отметим, что ранее московский арбитраж пролонгировал работы по ликвидации Банка24.ру на полгода — завершить процесс планируется в июле-2018. Этой зимой прошли расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования которых включены в соответствующий реестр. В общем на выплаты кредиторам ушло уже 5,6 млрд руб.