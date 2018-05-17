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Дороже, чем планировалось. Детище Бориса Дьяконова ликвидируют за 125 млн руб.
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Дороже, чем планировалось. Детище Бориса Дьяконова ликвидируют за 125 млн руб. 

Деловой Квартал 1 час назад
Лишенный лицензии Банка24.ру будет принудительно ликвидирован этим летом — процесс встанет в 125 млн руб., сумма получается большей, чем предполагалось ранее. Агентство по страхованию вкладов заплатит 125 млн руб. за принудительную ликвидацию Банка24.ру. По данным РБК, в первом квартале года на эти цели уже ушло 27,5 млн руб., во втором понадобится еще порядка 24 млн Ранее, в 2017 г., АСВ выложило 73 млн руб. Сообщается, что итоговая сумма оказалась большей, чем предполагалось — пришлось доплатить за оплату услуг на проведение научно-технической обработки документов банка.
Отметим, что ранее московский арбитраж пролонгировал работы по ликвидации Банка24.ру на полгода — завершить процесс планируется в июле-2018. Этой зимой прошли расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования которых включены в соответствующий реестр. В общем на выплаты кредиторам ушло уже 5,6 млрд руб.
Напомним, финучреждение специализировалось на расчетно-кассовом обслуживании и позиционировало себя как банк для предпринимателей, в нем обслуживались почти 35 тыс. юрлиц. Осенью 2014 г. ЦБ отозвал лицензию у Банка24.ру — за нарушение антиотмывочного законодательства. В руководстве банка сомнительные операции назвали «грехами прошлого». По словам зампредседателя Центробанка Михаила Сухова, их объем составлял миллиарды рублей ежемесячно. Позже ЦБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о ликвидации Банка24.ру. Вопрос о банкротстве организации не возникал, поскольку активы превышают обязательства, и суд удовлетворил иск регулятора.
После команда Банка24.ру перешла под крыло финансовой группы «Открытие» — в ее структуре работает сервис для предпринимателей «Точка», который возглавляет сооснователь Банка24.ру Борис Дьяконов.
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