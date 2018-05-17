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«Пенсия — это бедность!»
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Рязанский: Пенсия — это бедность! 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Члены правительства могут обсудить 17 мая повышение пенсионного возраста в России. Причём итогом совещания может стать поручение профильным министерствам разработать соответствующий законопроект, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два независимых источника в правительстве.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН заявил, что тему повышения пенсионного возраста нельзя рассматривать только в рамках бюджета и страховых взносов.
«Пенсионная система и пенсионный возраст — это не экономический параметр. И решать вопросы пенсионного возраста, исходя из баланса вложений федерального бюджета и страховых взносов нельзя. Пенсионная система — это глубочайшая социально-общественная система, в которой собраны все факторы и подходить к ней надо именно с этой точки зрения. Здесь надо говорить о том, что человек сейчас стремится к долголетию. Одна из частей системы социума по тому, чтобы как можно дольше быть активными, — это продолжение трудовой активности. Ну и нельзя забывать, что пенсия — это бедность, если ничего другого нет. Поэтому и продвигают систему, связанную с накопительными системами», — отметил сенатор.
По словам Валерия Рязанского, если будет принято решение о повышении пенсионного возраста, то это не произойдёт скачкообразного.
Ранее генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов во время пресс-конференции в НСН предложил вместо налогов помочь самозанятым гражданам создать свои профсоюзы, которые помогут им защитить свои права.
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