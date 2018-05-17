РБК: недвижимость и машины не мешают более чем 60 региональным депутатам формально жить за чертой бедности

14 региональных депутатов указали в декларациях за 2017 год нулевой доход, еще 54 — формально живут за чертой бедности, но имеют недвижимость и автомобили. Такие данные получил, проанализировав налоговые документы. Однако в целом разрыв депутатов и простых людей по зарплатам огромный.

Как поясняет издание, в каждом регионе парламент самостоятельно устанавливает число депутатов, которые будут работать на профессиональной постоянной основе. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в России» не позволяет парламентарию, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, заниматься предпринимательством ни лично, ни через доверенных лиц. Однако в региональных парламентах присутствуют и законодатели, которые имеют мандат, при этом работают без отрыва от своей основной деятельности, и заниматься бизнесом они могут.

В связи с этим все самые богатые депутаты, как правило, владеют крупными компаниями и нередко входят в профильные комитеты местных парламентов. Полномочия же тех, кто работает на постоянной основе и не получает зарплату, не различаются.

Самыми бедными парламентариями в 2017 году оказались члены Заксобрания Ингушетии (средние доходы 1 млн рублей), Калмыкии (1,3 млн рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 млн рублей), Республики Алтай (1,6 млн рублей) и Тувы (1,8 млн рублей). А 14 региональных депутатов и вовсе отчитались о нулевых доходах.

Что касается законодателей, не получивших за 2017 год ни рубля, таковых больше всего в Заксобрании Северной Осетии — четыре человека. В целом 68 членов Заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности: их годовой доход был ниже прожиточного минимума по региону. Однако когда троих из них РБК запросил о подлинности указанных ими сведений, ответов они не предоставили.

Парламентарии, заработавшие меньше прожиточного минимума, трудятся в Заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек) и Северной Осетии (там таковых пятеро). При этом у некоторых из них в собственности находится много недвижимости.

По мнению замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия » Ильи Шуманова, отчетности о нулевых доходах могут свидетельствовать о процедуре индивидуального банкротства, поручительству по кредитам или разводах, когда парламентарий хочет скрыть реальный доход. «Отдельные деятели не показывают ни имущества, ни доходов, формально регистрируют активы и имущество либо на юрлица, либо на родственников, которые не попадают в декларации о доходах», — пояснил эксперт.

В качестве примеров депутатов, по документам живущих за чертой бедности, РБК приводит депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Хасана Салпагарова, официально заработавшего за год чуть более 100 тысяч рублей при прожиточном минимуме в 114 276 рублей, в то же время приобретшего квартиру и имеющего в собственности два жилых дома, земельный участок и «иное недвижимое имущество» общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров.

А депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин задекларировал годовой доход в 562,65 рублей, что меньше налога на имущество, который парламентарий должен был уплатить в 2017 году. Митин владеет тремя домами, зданиями кафе и магазина.

В список самых богатых региональных депутатов, работающих на непостоянной основе и не получающих зарплату, попал член Заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 3,38 млрд рублей. Он занимает 59-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018», является президентом УК «Южуралзолото Группа компаний» и членом совета директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» (по данным СПАРК). Его состояние Forbes оценивает в 1,7 млрд долларов. В заксобрании Челябинской области он возглавляет комитет по экологии и природопользованию.

За Струковым следует Евгений Евтушок с Камчатского края с 2,34 млрд рублей, далее — Дмитрий Ильтяков из Курганской области , заработавший 1,56 млрд рублей. РБК приводит десятку самых богатых депутатов, последним из которых значится Игорь Редькин (Камчатский край) с заработанными за 2017 год 607,7 млн рублей.

Разрыв депутатов и простых людей по зарплатам огромный

Кроме того, издание собрало статистику по разрыву доходов депутатов со средним доходом простого жителя региона в месяц. Начать можно с того, что в первом случае размер дохода изменяется в миллионах рублей, во втором — в рублях.