РБК: недвижимость и машины не мешают более чем 60 региональным депутатам формально жить за чертой бедности 

14 региональных депутатов указали в декларациях за 2017 год нулевой доход, еще 54 — формально живут за чертой бедности, но имеют недвижимость и автомобили. Такие данные получил, проанализировав налоговые документы. Однако в целом разрыв депутатов и простых людей по зарплатам огромный.
К 14 мая почти все законодатели в регионах отчитались о своих доходах за прошлый год. Самыми богатыми оказались депутаты Заксобрания Камчатского края — в среднем они получили по 121,3 млн рублей. На втором месте расположилась Магаданская область, где средний доход депутатов составил 85,8 млн рублей. Далее следуют Челябинская область (76,5 млн рублей) и Еврейская автономная область (59,6 млн рублей).
Как поясняет издание, в каждом регионе парламент самостоятельно устанавливает число депутатов, которые будут работать на профессиональной постоянной основе. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в России» не позволяет парламентарию, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, заниматься предпринимательством ни лично, ни через доверенных лиц. Однако в региональных парламентах присутствуют и законодатели, которые имеют мандат, при этом работают без отрыва от своей основной деятельности, и заниматься бизнесом они могут.
В связи с этим все самые богатые депутаты, как правило, владеют крупными компаниями и нередко входят в профильные комитеты местных парламентов. Полномочия же тех, кто работает на постоянной основе и не получает зарплату, не различаются.
Самыми бедными парламентариями в 2017 году оказались члены Заксобрания Ингушетии (средние доходы 1 млн рублей), Калмыкии (1,3 млн рублей), Карачаево-Черкесии (1,6 млн рублей), Республики Алтай (1,6 млн рублей) и Тувы (1,8 млн рублей). А 14 региональных депутатов и вовсе отчитались о нулевых доходах.
Что касается законодателей, не получивших за 2017 год ни рубля, таковых больше всего в Заксобрании Северной Осетии — четыре человека. В целом 68 членов Заксобраний в 2017 году жили за чертой бедности: их годовой доход был ниже прожиточного минимума по региону. Однако когда троих из них РБК запросил о подлинности указанных ими сведений, ответов они не предоставили.
Парламентарии, заработавшие меньше прожиточного минимума, трудятся в Заксобраниях Кабардино-Балкарии (семь человек) и Северной Осетии (там таковых пятеро). При этом у некоторых из них в собственности находится много недвижимости.
По мнению замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильи Шуманова, отчетности о нулевых доходах могут свидетельствовать о процедуре индивидуального банкротства, поручительству по кредитам или разводах, когда парламентарий хочет скрыть реальный доход. «Отдельные деятели не показывают ни имущества, ни доходов, формально регистрируют активы и имущество либо на юрлица, либо на родственников, которые не попадают в декларации о доходах», — пояснил эксперт.
В качестве примеров депутатов, по документам живущих за чертой бедности, РБК приводит депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Хасана Салпагарова, официально заработавшего за год чуть более 100 тысяч рублей при прожиточном минимуме в 114 276 рублей, в то же время приобретшего квартиру и имеющего в собственности два жилых дома, земельный участок и «иное недвижимое имущество» общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров.
А депутат Орловского областного Совета народных депутатов Андрей Митин задекларировал годовой доход в 562,65 рублей, что меньше налога на имущество, который парламентарий должен был уплатить в 2017 году. Митин владеет тремя домами, зданиями кафе и магазина.
В список самых богатых региональных депутатов, работающих на непостоянной основе и не получающих зарплату, попал член Заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом в 3,38 млрд рублей. Он занимает 59-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2018», является президентом УК «Южуралзолото Группа компаний» и членом совета директоров АО «Южуралзолото Группа компаний» (по данным СПАРК). Его состояние Forbes оценивает в 1,7 млрд долларов. В заксобрании Челябинской области он возглавляет комитет по экологии и природопользованию.
За Струковым следует Евгений Евтушок с Камчатского края с 2,34 млрд рублей, далее — Дмитрий Ильтяков из Курганской области, заработавший 1,56 млрд рублей. РБК приводит десятку самых богатых депутатов, последним из которых значится Игорь Редькин (Камчатский край) с заработанными за 2017 год 607,7 млн рублей.
Разрыв депутатов и простых людей по зарплатам огромный
Кроме того, издание собрало статистику по разрыву доходов депутатов со средним доходом простого жителя региона в месяц. Начать можно с того, что в первом случае размер дохода изменяется в миллионах рублей, во втором — в рублях.
Так, в Челябинской области средний доход жителя составляет 23 000 рублей в месяц, депутата — 6,4 млн рублей. На Камчатке эти цифры, соответственно, выглядят как 41 385 рублей против 10,1 млн рублей, в Курганской области — 20 955 рублей и 5 млн рублей. Самый низкий средний доход в месяц у жителей Республики Мордовии — 16 900 рублей. Депутаты там получают в около 1,1 млн в месяц.