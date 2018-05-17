КПРФ предлагает отдать доходы от нефти россиянам 

Пятая часть доходов от добычи нефти должна пропорционально делиться между всеми трудоспособными гражданами России. Исключения составят только те, кто получают пособия по безработице.
Такие поправки в закон о недрах предложили внести в КПРФ. Согласно инициативе, такой закон поможет упорядочить учет теневой экономики, заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Он рассказал, что предыдущее правительство РФ, глава Минтруда и вице-премьер Ольга Голодец предлагали идею ввести так называемый закон о безработных. Однако депутат сомневается в его эффективности.
По его словам, в настоящее время существует две классификации: зарегистрированные безработные и вторая цифра, согласно методике составления которой, число безработных может разниться. Коломейцев объяснил, что около 28 млн трудоспособных граждан работают в тени. Соответственно, ни они, ни работодатели не платят налогов и взносов в пенсионные фонды.