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КПРФ предлагает отдать доходы от нефти россиянам
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КПРФ предлагает отдать доходы от нефти россиянам 

News.ru 2 часа назад
Пятая часть доходов от добычи нефти должна пропорционально делиться между всеми трудоспособными гражданами России. Исключения составят только те, кто получают пособия по безработице.
Такие поправки в закон о недрах предложили внести в КПРФ. Согласно инициативе, такой закон поможет упорядочить учет теневой экономики, заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.
Он рассказал, что предыдущее правительство РФ, глава Минтруда и вице-премьер Ольга Голодец предлагали идею ввести так называемый закон о безработных. Однако депутат сомневается в его эффективности.
По его словам, в настоящее время существует две классификации: зарегистрированные безработные и вторая цифра, согласно методике составления которой, число безработных может разниться. Коломейцев объяснил, что около 28 млн трудоспособных граждан работают в тени. Соответственно, ни они, ни работодатели не платят налогов и взносов в пенсионные фонды.
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