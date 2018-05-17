КПРФ предлагает отдать доходы от нефти россиянам

Пятая часть доходов от добычи нефти должна пропорционально делиться между всеми трудоспособными гражданами России . Исключения составят только те, кто получают пособия по безработице.

Николай Коломейцев. Такие поправки в закон о недрах предложили внести в КПРФ . Согласно инициативе, такой закон поможет упорядочить учет теневой экономики, заявил первый замруководителя фракции КПРФ в Госдуме

По его словам, в настоящее время существует две классификации: зарегистрированные безработные и вторая цифра, согласно методике составления которой, число безработных может разниться. Коломейцев объяснил, что около 28 млн трудоспособных граждан работают в тени. Соответственно, ни они, ни работодатели не платят налогов и взносов в пенсионные фонды.