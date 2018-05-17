Самые бедные депутаты живут и работают на Северном Кавказе

Депутаты некоторых регионов Северного Кавказа показали самые низкие доходы по итогам 2017 года. Так в Северной Осетии больше всего депутатов, которые не заработали за год ни одного рубля, в Ингушетии самый низкий по стране среднегодовой заработок членов заксобрания, а в Кабардино-Балкарии бельше всего парламентариев, живущих за чертой бедности.

Депутаты заксобрания Ингушетии в среднем заработали за год около 1 миллиона рублей каждый. Чуть больше зарабатывают депутаты в Калмыкии — почти 1,3 миллиона рублей, и в Карачаево-Черкесии — 1,6 миллиона рублей. В пятерку беднейших региональных депутатов также вошли парламентарии Алтая (1,6 миллиона рублей) и Тывы (1,8 миллиона рублей).

По данным РБК, 14 членов региональных парламентов в декларациях за 2017 год указали нулевые доходы. Больше всего таких депутатов оказалось в Северной Осетии. Там 4 депутаты не заработали ничего за год. В общей сложности 68 членов региональных заксобраний в 2017 году оказались за чертой бедности — их годовой доход был ниже прожиточного минимума.

По данным исследования РБК, больше всего депутатов, оказавшихся за чертой бедности, в Кабардино-Балкарии, где семь человек задекларировали доход ниже прожиточного минимума, и в Северной Осетии, где пять депутатов также не преодолели порог прожиточного минимума. При этом у некоторых депутатов из списка беднейших в собственности много недвижимости.

В качестве примера депутата с доходом ниже прожиточного минимума издание приводит члена Народного собрания Карачаево-Черкесии Хасана Салпагарова, который не получает зарплату в парламенте и по итогам 2017 года заработал немногим более 100 тысяч рублей. (годовой прожиточный минимум в КЧР составлял 114 276 рублей). При этом парламентарий в 2017 году на собственные средства и материнский капитал купил квартиру. Кроме того, в собственности депутата находятся два жилых дома, земельный участок и «иное недвижимое имущество» общей площадью более 2,2 тысячи квадратных метров.

В состав региональных парламентов входят депутаты, которые работают на профессиональной постоянной основе, получают зарплату и не имеют права заниматься бизнесом, а также те, кто имеет мандат и при этом совмещает работу в парламенте с основной деятельностью, в том числе с предпринимательской. Регионы сами устанавливают количественное соотношение таких депутатов в парламентах.