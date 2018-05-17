Подмосковные пенсионеры смогут получить единовременную выплату в 5 тыс. рублей

Подмосковье начались единовременные выплаты пенсионерам. 5 тыс. руб. смогут получить те, кому в 2018 году исполняется 70 и более лет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«Деньги пенсионеры получают на карту либо наличными в отделениях банков. Также их может принести на дом почтальон. Всего данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 700 тыс. пожилых людей, проживающих в Московской области», — следует из сообщения пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В сообщении уточняется, что для оформления единовременной выплаты пенсионерам нужно будет обратиться в территориальное отделение социальной защиты с документом, удостоверяющим личность.