Банк «Зенит» реализовал возможность дистанционной установки ПИН-кода к карте

Клиенты банка «Зенит» получили возможность самостоятельно устанавливать ПИН-коды к своим картам дистанционным способом.

Как рассказали в кредитной организации, для установки ПИН-кода достаточно позвонить в ее контактный центр по телефону 8 (800) 500-66-77 или короткому номеру *0667 и воспользоваться интерактивным голосовым меню (IVR). Потребуется ввести последние четыре цифры номера карты и шесть цифр номера паспорта.

Клиент может самостоятельно установить к своей карте ПИН-код — любую комбинацию четырех цифр. После установки ПИН-код необходимо активировать, совершив любую операцию с использованием карты в любом банкомате на территории России (например, запрос баланса).

«Для клиентов банка дистанционная установка ПИН-кода означает дополнительное удобство: можно выбрать любой понравившийся ПИН-код и легко изменить его при необходимости. А для банка отказ от бумажных носителей — это снижение издержек и вклад в заботу о природе», — прокомментировал заместитель председателя правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин

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