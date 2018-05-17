Власти Югры нашли деньги на дополнительное жилье для льготников

Правительство Югры в 2018 году дополнительно направит на улучшение жилищных условий жителей округа 3 млрд рублей. Соответствующие изменения, передает корреспондент «ФедералПресс» , внесены в предложения региона в программу «Сотрудничество» на трехлетний период.

Само решение было принято накануне в ходе голосования членов правительства опросным листом. Как говорится в пояснительной записке к документу, дополнительные ассигнования в размере 3 млрд рублей будут направлены на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями. «Таким образом, объем ассигнований на реализацию мероприятия составит 3,3 млрд рублей, что позволит улучшить жилищные условия 2 373 семьям», — подчеркивается в записке.

Кроме того, распоряжение вносит еще два мелких изменения: увеличивается финансирование строительства ЖД-вокзала в Нягани (с 2 до 5 млн рублей), и падает объем средств на его же второй этап (с 9 до 6 млн рублей).

Отметим, первоначально в проекте документа, принятом 16 марта текущего года, на данные цели были предусмотрены лишь 300 млн рублей. На 2019 и 2020 годы сумма пока что составляет 500 млн рублей.

Как сообщает собеседник агентства в правительстве, знакомый с ситуацией, средства пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, улучшение жилищных условий жителей округа и жилье для молодых семей.

Напомним, нынешней весной по Югре прокатилась новая волна протестов жителей округа, участвующих в программе улучшения жилищных условий для молодых семей. Предполагается, что участники программы могут получить субсидию из окружного бюджета на покупку собственного жилья. В общей сложности участники могли получить из бюджета до 2 млн рублей.

Однако в 2011 году в программу были внесены изменения, исключающие из перечня получателей лиц, достигших в процессе получения субсидии 36 лет. В результате сложившейся ситуации из числа участников выпали тысячи жителей округа, уже купивших квартиры в ипотеку, но не успевших получить субсидии. Всего очередь на получение льготы составляет порядка 30 тысяч человек, при этом за прошлый год субсидию смогла получить лишь 541 семья.