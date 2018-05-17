Более 60 региональных депутатов оказались за чертой бедности 

К 14 мая о доходах отчитались почти все региональные депутаты. РБК проанализировал их декларации. Судя по ним, самый высокий средний доход в 2017 году зарегистрирован у депутатов заксобрания Камчатского края — свыше 121 млн рублей. На втором месте — парламент Магаданской области, где средний доход депутатов составил около 86 млн рублей. Далее следуют Челябинская, Курганская и Еврейская автономная области. При этом в декларациях 14 членов региональных парламентов за 2017 год указаны нулевые доходы. Еще 54 депутата заксобраний, судя по их доходам, живут за чертой бедности, хотя у многих из них есть недвижимость и автомобили.