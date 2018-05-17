«Простим долги ваши». Кто такие антиколлекторы и можно ли им верить

По данным Банка России по ЦФО, задолженность населения по кредитам за год выросла на 18%. И тут же появились люди, готовые на этом заработать. «АиФ-Черноземье» узнал у экспертов, стоит ли доверять организациям, обещающим избавить вас от кредитов, и что делать, если у вас возникли проблемы с выплатами банку.

Вырыл себе яму Николай Самохин — пенсионер. Пока работал, брал кредиты.

«Живём мы с женой в своём доме, а там деньги всегда требуются — то забор поставить, то крышу починить, то теплицу построить, — рассказывает мужчина. — Сначала взяли 30 тысяч, потом ещё 50. Долги оплачивали исправно».

Потом уволилась супруга Самохина, а вскоре и сам Николай из-за кризиса остался без работы. Пенсия на двоих — 18 тысяч рублей, по кредитам надо каждый месяц платить по 15 тысяч.

«Если отдавать всю сумму полностью, то жить вообще не на что. Тогда я взял ещё один кредит, чтобы расплатиться со старыми. Так мы и попали в кредитную кабалу», — вздыхает Николай.

А потом на автобусной остановке мужчина увидел объявление: «Антиколлекторы. Поможем избавиться от кредитов», — и ухватился за него как за последнюю надежду.

Николай позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о встрече. В офисе пенсионеру искренне посочувствовали и обещали помочь. Правда, попросили за это 10 тысяч рублей. Через некоторое время — ещё столько же. Так Николай за четыре месяца отдал 40 тысяч рублей. Но самое интересное, что долг перед банком никуда не исчез и даже не уменьшился. Когда Николай понял, что из него просто тянут деньги, то разорвал контракт с сомнительной фирмой.

«А что они конкретно вам обещали?» — спрашиваем.

«Говорили, что мне не нужно ни о чём беспокоиться, они сами все вопросы с банком решат. Я ведь даже договор толком не читал — поверил на слово, обрадовался, что нашлись люди, которые вытащат меня из кредитной ямы, а оказалось, что я ещё больше себя туда закопал, — сокрушается мужчина. — Мало того, что денег банку остался должен, так ещё и пени платить придётся. И ведь ничего им не предъявишь — сам на это согласился».

Как не стать жертвой?

Улицы многих городов пестрят объявлениями типа «Поможем избавиться от кредитов», «Избавим от долгов», «Расторгнем кредиты», «Антиколлектор». Часто человек, который находится в тяжёлой финансовой ситуации, не разбираясь в юридических тонкостях, откликается на них и ещё больше усугубляет своё положение.

«Необходимо понимать, что единственный законный способ избавиться от кредита — это банкротство физического лица, — говорит адвокат Сергей Иванов . — Никто не может просто так расторгнуть кредитный договор. Изменение финансового положения должника — это не основание. Соответственно, если юрист, к которому вы обратились, уверяет, что освободит вас от обязанностей по кредиту — бегите от него».

Что касается процедуры банкротства, то она достаточно дорогостоящая и длительная по времени. Тем, кто предлагает всё решить за месяц и при этом за смешную цену в 10 тысяч рублей, — не верьте, это невозможно.

«Банкротство физического лица как юридическая услуга вместе с обязательными расходами не может стоить менее ста тысяч рублей, — продолжает Иванов. — И по продолжительности вместе со сбором документов она, как правило, занимает не менее восьми месяцев».

К сожалению, в этой сфере также появилось много непрофессионалов, мошенников и псевдоюристов. Как не стать их жертвой?

«Прежде, чем обратиться в юридическую компанию, выясните о ней всю доступную информацию — когда она создана, где зарегистрирована, почитайте отзывы о работе, — советует адвокат. — На личной встрече с юристом обязательно поинтересуйтесь наличием у него юридического образования. Может получиться так, что защиту своих интересов вы доверите, например, программисту. Внимательно прочитайте договор на оказание юридических услуг, особенно предмет договора, что конкретно должен сделать юрист. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то не понятно. Если вы просите внести в договор какие-либо уточняющие дополнения, а вам отказывают, это повод насторожиться. Кроме того, поинтересуйтесь, будет вам предоставлен арбитражный управляющий — без него процедура банкротства физического лица не возможна».

А вообще, говорят специалисты, если у вас возникли проблемы, попробуйте сначала решить их сами — обратитесь в банк. Кредитные организации заинтересованы, чтобы им вернули займ, и могут пойти клиенту навстречу, например, позволят отсрочить платёж или реструктуризируют долг.

Мнение эксперта