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Банк УРАЛСИБ реализовал возможность P2P-переводов на бизнес-карты
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Банк УРАЛСИБ реализовал возможность P2P-переводов на бизнес-карты 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
Банк УРАЛСИБ реализовал услугу входящихP2P-переводов на бизнес-карты. Теперь держателибизнес-карт Банка УРАЛСИБ смогут принимать переводы«с карты на карту» от физических лиц — владельцевпластиковых карт любых Банков. Ограничения по сумме и количеству переводов отсутствуют.
Для осуществленияпереводана бизнес-карту отправителю необходимо знать только ее номер. Перевести деньгиможно любым удобным способом: с помощью интернет или мобильного банка для физических лиц УРАЛСИБ или другого банка, специализированных сервисов P2P-переводов, любого платежного терминала или банкомата. При совершении отправителем P2P-переводов через дистанционные каналы банка УРАЛСИБ услуга для держателей бизнес-карт бесплатна. «Для индивидуальных предпринимателей актуальна ситуация, когда необходимо перевести личные средства с карты физического лица или внести наличные на счет своего ИП. В этом случае предприниматель может воспользоваться услугой P2P-перевода на бизнес-карту», — отмечаетЕкатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ.
Бизнес-карта — удобный инструмент круглосуточного доступа к средствам на счете. Владелец бизнес-карты имеет возможность вносить наличную выручку на счет и снимать деньги через банкоматы без посещения кассы Банка и по более выгодной комиссии. Кроме того, с помощью бизнес-карты можно оплачивать хозяйственные расходы в торговых точках и Интернете, командировочные и представительские расходы.
В целях безопасности каждому сотруднику компании-держателю бизнес-карты могут быть индивидуально настроены лимиты по операциям оплаты и снятия наличных, а для удобства отправляющихся в командировки подключено авто-пополнение баланса карты.
Для клиентов банка УРАЛСИБ выпуск бизнес-карты бесплатен. В рамках пакетов услуг для бизнеса первый месяц обслуживания карты — 0 рублей, далее — от 100 рублей в месяц. Подробности на сайте Банка или по телефону 8 800 700 77 16.
Бизнес
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