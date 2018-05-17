Лондон оставит безработными тысячи людей

Британия снизит максимальную ставку на автоматах со ста до двух фунтов стерлингов. Решение последовало после жалоб на то, что подобные машины вырабатывают сильную зависимость, и это приводит к большим тратам.

Игровые автоматы считаются главным доходом для крупных букмекеров, и понижение ставок до минимума может оставить безработными тысячи людей, сообщает Bloomberg

Автоматы с фиксированной ставкой — это устройства с сенсорным экраном, которые позволяют игрокам делать ставки на различные игры, в том числе рулетку.