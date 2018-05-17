Тарифы ЖКХ повышаются быстрее доходов россиян

Тарифы ЖКХ повышаются в два раза быстрее, чем доходы граждан

Счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в последние четыре года в России увеличились темпом в два раза выше, чем доходы населения. При этом число получателей адресной поддержки в виде жилищных субсидий за последние годы сократилось, пишет "Независимая газета"

Денежные доходы в номинальном выражении в 2017 году по сравнению с 2013-м выросли на 21% (с 25 928 до 31 477 руб.), а счета за жилищно-коммунальные услуги в расчете на одного человека за тот же период увеличились на 39,5% (с 1598 до 2229 руб.). Такой вывод сделала старший научный сотрудник РАНХиГС Александра Бурдяк, отталкиваясь от данных проведенного Росстатом исследования.

Увеличение коммунальных тарифов опережало рост цен на другие товары и услуги, особенно во втором полугодии 2017-го, когда инфляция в целом стала рекордно низкой. Хотя правительство ограничивает своими распоряжениями рост тарифов на ЖКУ в среднем 4%, за 10 месяцев 2017 года, например, по данным исследования банка "Русский стандарт" , средний платеж за коммунальные услуги составил 2,7 тыс. руб., а это почти на 9,5% больше, чем за тот же период 2016 года.

Для смягчения нагрузки на бюджеты домашних хозяйств, связанной с ростом тарифов, в стране действует адресная программа жилищных субсидий: предельно допустимая доля совокупных доходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг установлена в регионах в размере от 10 до 22%. Москвичи, например, имеют право на получение субсидии, если платежи по ЖКХ составляют 10% от их дохода. Властями Санкт-Петербурга этот порог установлен в размере 14%, а в Якутии — 15%.

Кроме субсидий значительная часть населения получает социальную поддержку по оплате ЖКУ, например ветераны труда или члены семей репрессированных.

В пресс-службе Минтруда России "НГ" пояснили, что для федеральных льготников (инвалидов, чернобыльцев и ряда других) существует компенсация в размере 50% от стоимости ЖКУ. На эти цели субъектам РФ выделяются субвенции из средств федерального бюджета. При росте тарифов увеличиваются выделяемые регионам субвенции.

В исследовании Бурдяк, которое основывается на данных проведенного Росстатом "Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах 2017 года", отмечается, что в кризис 2009–2010 годов охват населения мерами социальной поддержки не менялся, а доля семей, получающих жилищные субсидии, напротив, возросла, смягчив шок от снижения доходов. В последние годы такого эффекта в целом по РФ не наблюдается: несмотря на снижение реальных доходов и рост тарифов, доля семей, получающих жилищные субсидии, постепенно сократилась с 6,4% в 2013 году до 5,7% семей в 2017-м.