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Власти Британии оставят безработными тысячи людей
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Власти Британии оставят безработными тысячи людей 

News.ru 1 час назад
Британия снизит максимальную ставку на автоматах со ста до двух фунтов стерлингов. Решение последовало после жалоб на то, что подобные машины вырабатывают сильную зависимость, и это приводит к большим тратам.
Игровые автоматы считаются главным доходом для крупных букмекеров, и понижение ставок до минимума может оставить безработными тысячи людей, сообщает Bloomberg. Автоматы с фиксированной ставкой — это устройства с сенсорным экраном, которые позволяют игрокам делать ставки на различные игры, в том числе рулетку.
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