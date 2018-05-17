Банк «Уралсиб» внедрил опцию переводов с карт физлиц на бизнес-карты

Банк «Уралсиб» реализовал услугу входящих P2P-переводов на бизнес-карты. Теперь держатели бизнес-карт банка смогут принимать переводы с карты на карту от физических лиц — держателей пластиковых карт любых банков, поясняют в «Уралсибе». Ограничения по сумме и количеству переводов отсутствуют.

Для осуществления перевода на бизнес-карту отправителю необходимо знать только ее номер. Перевести деньги можно любым удобным способом: с помощью розничного интернет— или мобильного банка «Уралсиба» или другого банка, специализированных сервисов P2P-переводов, любого платежного терминала или банкомата. При совершении отправителем P2P-переводов через дистанционные каналы банка «Уралсиб» услуга для держателей бизнес-карт бесплатна.

«Для индивидуальных предпринимателей актуальна ситуация, когда необходимо перевести личные средства с карты физического лица или внести наличные на счет своего ИП. В этом случае предприниматель может воспользоваться услугой P2P-перевода на бизнес-карту», — комментирует руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса банка «Уралсиб» Екатерина Маландий.

Продуктовый виджет

Бизнес-карта дает круглосуточный доступ к средствам на счете. Держатель имеет возможность вносить наличную выручку на счет и снимать деньги через банкоматы без посещения кассы банка и по более выгодной комиссии, подчеркивают в «Уралсибе». Кроме того, с помощью бизнес-карты можно оплачивать хозяйственные расходы в торговых точках и Интернете, командировочные и представительские расходы.

В целях безопасности каждому сотруднику компании — держателю бизнес-карты могут быть индивидуально настроены лимиты по операциям оплаты и снятия наличных, а для удобства отправляющихся в командировки подключено автопополнение баланса карты.

Для клиентов банка «Уралсиб» выпуск бизнес-карты бесплатен. В рамках пакетов услуг для бизнеса плата за первый месяц обслуживания карты не взимается, далее составляет от 100 рублей в месяц.