Смертин: к съёмкам фильма о чемпионстве «Локомотива» приступили в начале 2018-го

Директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал о съёмках документального фильма о чемпионском сезоне «железнодорожников».

«Фильм начали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали — никто же не был на 100% уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.

Там не будет постановочных сцен — только реальные кадры из жизни команды в жанре «экшн». Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам и не только «Локомотива», а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко

Полное интервью с Алексеем Смертиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.