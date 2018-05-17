Ещё
Смертин: к съёмкам фильма о чемпионстве «Локомотива» приступили в начале 2018-го
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смертин: к съёмкам фильма о чемпионстве «Локомотива» приступили в начале 2018-го 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал о съёмках документального фильма о чемпионском сезоне «железнодорожников».
«Фильм начали снимать с начала 2018 года. Конечно, рисковали — никто же не был на 100% уверен в благополучном исходе золотой гонки. Но мы верили и создавали документальный материал.
Там не будет постановочных сцен — только реальные кадры из жизни команды в жанре «экшн». Не буду раскрывать всех секретов, но могу пообещать одно: фильм будет интересен не только болельщикам и не только «Локомотива», а самому широкому кругу зрителей. Мы дадим им возможность увидеть футбол изнутри и понять: это шоу заслуживает внимания», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полное интервью с Алексеем Смертиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Чемпионат.com: последние новости
Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области в первом квартале 2 млн руб. Все вылеты сборной России по хоккею с чемпионатов мира в четвертьфиналах Фигурное катание. Повышение минимального возраста спортсменок
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин потребовал вывести силы других стран из Сирии292
Трамп решил судьбу Ким Чен Ына129
Производители техники готовятся покинуть Россию1119
Военные рассказали о применении «Солнцепека» в Сирии62
Киркоров попал в международный скандал39
Видео
01:03
Призвавший взорвать Крымский мост написал новую статью
В мире США
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение