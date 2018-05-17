«Локомотив» заработал на 133 млн рублей больше, чем в прошлом сезоне 

Директор по маркетингу и коммуникациям «Локомотива» Алексей Смертин рассказал об увеличении в прошлом сезоне выручки за счёт продажи абонементов, билетах, атрибутике и питании.
«Мы должны на каждой игре зарабатывать, и мы это делаем. Не скажу, что каждый раз на порядок, но расходы на «матчдэй» всегда ниже доходов. По выручке за билеты цифры следующие: сезон-2015/16 — 3,5 млн рублей в среднем за матч, 2016/17 — 3,85 млн, 2017/18 — 7,1 млн В этом сезоне вышли на 320 миллионов рублей. В прошлом было на 133 миллиона меньше. По билетам прирост составил 127%, по атрибутике — 120%. Эти цифры считаем для себя ориентиром на будущее», — сказал Смертин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.