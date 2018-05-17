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Пассажиры аэроэкспрессов приобрели 14 тыс. билетов по групповым тарифам в апреле
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Пассажиры аэроэкспрессов приобрели 14 тыс. билетов по групповым тарифам в апреле 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Пассажиропоток «Аэроэкспресс» по групповым тарифам увеличился в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе компании.
«В апреле пассажиры «Аэроэкспресс» приобрели 14 тыс. билетов по новым групповым тарифам. Таким образом, совокупный пассажиропоток по групповым билетам за месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,5 раза (на 25 тыс. человек). Абсолютным лидером стал тариф «Семья и друзья», на который пришлось 89% от общего количества продаж групповых тарифов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 16% билетов по всем групповым тарифам было куплено через электронные каналы продаж (мобильное приложение, сайт «Аэроэкспресс»), которые ранее не использовались для продажи групповых билетов.
Новые тарифы «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно» были введены в начале апреля и заменили ранее существовавшие тарифы «Групповой» и «Семейный». «Семья и друзья» и «Семья и друзья. Туда-обратно» рассчитаны на проезд группы до четырех человек. Стоимость билета по тарифам — 950 и 1,7 тыс. руб. соответственно. Таким образом, стоимость поездки для одного человека составит около 200 руб.
Еще один новый групповой тариф «Федеральный. Семья и друзья» ориентирован на гостей столицы. Билет по тарифу рассчитан на две поездки и действителен для проезда группы до трех человек. Стоимость билета по тарифу — 1,5 тыс. руб. Таким образом, поездка в одну сторону для пассажира обойдется в 250 руб. Приобрести билеты по тарифу «Федеральный. Семья и друзья» можно у представителей компании в зонах прибытия московских аэропортов. Стоимость стандартного билета в кассе составляет 500 руб.
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