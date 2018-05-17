Рейтинг ростовских депутатов с доходом более 70 млн рублей и зарубежной недвижимостью 

На сайте Ростовской-на-Дону городской Думы появились сведения о доходах и имуществе депутатов за 2017 год. «Ростовские Вести» проанализировали материалы и выяснили, у кого из законотворцев есть элитная недвижимость за границей, а также составила рейтинг самых богатых депутатов. Согласно данным, опубликованным на сайте Гордумы, зарубежной недвижимостью владеет лишь один депутат Бережной Игорь Владимирович. Народный избранник владеет двумя дачами и квартирами в долевой собственной в Болгарии,? долю в полупансионе в Венгрии. Доход Игоря Беженого составил — 15 694 052 рублей. В рейтинг войти с наибольшими доходами» вошли депутаты, которые по итогам 2017 года заработали не менее 70 млн рублей. Лидерами рейтинга стали депутат Валерий Левченко и Хбликян Ашот Кеворкович. Левченко Валерий Николаевич — 132 727 596 рублей Хбликян Ашот Кеворкович — 105 508 179 рублей Артемьев Арменак Тадосович — 79 764 549 рублей Амураль Игорь Борисович — 77 875 158 рублей Бондарь Дмитрий Владимирович — 70 767 081 рублей