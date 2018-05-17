Ещё
Рейтинг ростовских депутатов с доходом более 70 млн рублей и зарубежной недвижимостью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейтинг ростовских депутатов с доходом более 70 млн рублей и зарубежной недвижимостью 

Ростовские Вести 1 час назад
На сайте Ростовской-на-Дону городской Думы появились сведения о доходах и имуществе депутатов за 2017 год. «Ростовские Вести» проанализировали материалы и выяснили, у кого из законотворцев есть элитная недвижимость за границей, а также составила рейтинг самых богатых депутатов. Согласно данным, опубликованным на сайте Гордумы, зарубежной недвижимостью владеет лишь один депутат Бережной Игорь Владимирович. Народный избранник владеет двумя дачами и квартирами в долевой собственной в Болгарии,? долю в полупансионе в Венгрии. Доход Игоря Беженого составил — 15 694 052 рублей. В рейтинг войти с наибольшими доходами» вошли депутаты, которые по итогам 2017 года заработали не менее 70 млн рублей. Лидерами рейтинга стали депутат Валерий Левченко и Хбликян Ашот Кеворкович. Левченко Валерий Николаевич — 132 727 596 рублей Хбликян Ашот Кеворкович — 105 508 179 рублей Артемьев Арменак Тадосович — 79 764 549 рублей Амураль Игорь Борисович — 77 875 158 рублей Бондарь Дмитрий Владимирович — 70 767 081 рублей
Ростовские Вести: последние новости
Мэр Таганрога за 2017 год заработал 1,7 млн рублей Василий Голубев заработал в прошлом году 6,3 млн рублей и его супруга 48 млн рублей В Стерлитамак 17-летний школьник напал с ножом и поджег учебный класс
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян обяжут ставить умные счетчики ЖКХ181
В Москве нашли квартиру с собственным люком в метро12
Опубликована предсмертная записка Котлера46
Шепелев рассказал невероятное о группе Дятлова26
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»795
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
08:50
Канада осудила открытие Крымского моста
В мире
04:17
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост
Политика Другое
00:52
США подготовят новые санкции к РФ из-за ДРСМД
В мире
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение